Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'in ilk fragmanı yayınlandı

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen'in en dikkat çeken projelerinden olan Şeref Bey'in ilk fragmanı görücüye çıktı.







ŞEREF BEY DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şeref Bey, İnternet dizisi olarak 2021'de Exxen adlı dijital platformda yerini alması planlanıyor. Şeref Bey 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak.

ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Most Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca gibi isimler yer alıyor.