Şeref Bey dizisi ilk fragmanı izleme linki: Şeref Bey ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kim?

Şeref Bey dizisi hakkında aramalar devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın dizi, film ve programları izleycii ile buluşturacağı yeni dijital platform Exxen'de yayınlanacak olan Şeref Bey'den yeni fragman geldi. Başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin yapımcılığını Most Yapım üstlenirken, yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Şeref Bey ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kim?

ŞEREF BEY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Şeref Bey dizisi 1 Ocak tarihinde yayınlanacak. İnternet dizisi olarak 2021'de Exxen adlı dijital platformda yerini alması planlanıyor.





ŞEREF BEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, karakomedi tadında, hayatı kaosa dönen bir adamın hikayesini anlatıyor.

ŞEREF BEY DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Most Yapım'ın, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün üstlendiği Şeref Bey dizisinin başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Serhat Kılıç, Devrim Yakut ve Erdem Kaynarca gibi isimler yer alıyor.