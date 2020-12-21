21 Aralık 2020 Pazartesi 04:12 | Son Güncelleme:
Songül Karlı eski eşi Metin Yüce'nin gözaltına alınması hakkında ilk kez konuştu: Paramı geri verin!
Songül Karlı, 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşi Metin Yüce'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin gözaltına alınması hakkında konuştu.
Bir dönem eşinin yakalanması için Müge Anlı’ya dahi çıkacağını söyleyen Karlı, “Hayatımı kabusa çevirdiler. 4 yıldır uğraşıyorum. Ailece bu durumu bilip kimse bizi aramadı. Benim paramı bana geri verin. Bu paraları kazanmak için köy köy gezdim. Cinayetten farksız bir şey yaşıyorum” dedi.