Beyazıt Öztürk 6 milyonluk reklam anlaşmasıyla dudak uçuklattı

Ekranların sevilen yüzü şovmen Beyazıt Öztürk, ünlü bir beyaz eşya markasıyla bir yıllığına dudak uçuklatan rakama anlaştı. Daha önce içecek ve sucuk markalarının reklamlarında boy gösteren şovmen, beyaz eşya markalarından biriyle daha masaya oturdu. Beyaz’ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak’la Acun Ilıcalı’nın yılbaşında açacağı dijital platform için bir de program hazırlayacak.

‘O Ses Türkiye’nin özel yılbaşı programında ekranda olacak olan Beyazıt Öztürk, daha önce oynadığı içecek firmasının reklamından 4.5 milyon TL almıştı.

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