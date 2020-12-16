Son Yaz ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesi

Fox Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Son Yaz'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yakın izleyiciyle buluşacak olan dizi oyuncuları Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit yer alıyor. Son Yaz nefes kesen tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.



Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı “Son Yaz”ın çekimleri Çeşme ve Alaçatı’da son hız devam ediyor.

Şimdiden sosyal medyada ilgi toplayan “Son Yaz”ın Çeşme setinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.



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Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.

“SON YAZ” ETKİLEYİCİ HİKAYESİYLE İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK!

İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.

“Son Yaz”, çok yakında FOX’ta.

Son Yaz setinden ilk kareler

Oyuncular:

Alperen Duymaz

Ali Atay

Funda Eryiğit

Hafsanur Sancaktutan

Emre Karayel

Sinan Tuzcu

Şebnem Dönmez

Arif Pişkin

Sezer Koç

Halil Babür

Yasemin Yazıcı

Son Yaz dizisinin kanalı sonunda belli oldu!