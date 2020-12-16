Son Yaz ilk tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Son Yaz dizisinin oyuncu kadrosu ve hikayesi
Son Yaz ilk tanıtım fragmanı görücüye çıktı. O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Son Yaz dizisi için geri sayım başladı. İzmir'in ilçelerinde çekilen Son Yaz çok yakında FOX'ta ekrana gelecek. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi tüm dikkatleri üzerine çeken dizi ile ilgili yeni gelişmeler haberimizde...
Fox Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Son Yaz'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yakın izleyiciyle buluşacak olan dizi oyuncuları Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit yer alıyor. Son Yaz nefes kesen tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik.
Şimdiden sosyal medyada ilgi toplayan “Son Yaz”ın Çeşme setinden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ile Hafsanur Sancaktutan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu gibi birbirinden başarılı isimler de yer alıyor.
“SON YAZ” ETKİLEYİCİ HİKAYESİYLE İZLEYİCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK!
İdealist Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş havai bir genç olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yolları beklenmedik bir şekilde kesişir. Savcı Selim; tehlikeli ve sorunlu olduğu kadar duygusal bir genç olan Akgün’ü, ailesinin yanına, Çeşme Adalet Sitesi’ne getirmek zorunda kalır. Bir yanda ellerinden kayıp giden evliliği ve ailesi, diğer yanda hayatını korumaya söz verdiği baş belası olan Akgün… Ege’de bir yaz daha bitmektedir ama aslında Selim, Akgün ve çevresindekiler için, her şeyin alabora olacağı fırtınadan önceki “Son Yaz”dır biten.
“Son Yaz”, çok yakında FOX’ta.
Son Yaz setinden ilk kareler
Oyuncular:
Alperen Duymaz
Ali Atay
Funda Eryiğit
Hafsanur Sancaktutan
Emre Karayel
Sinan Tuzcu
Şebnem Dönmez
Arif Pişkin
Sezer Koç
Halil Babür
Yasemin Yazıcı