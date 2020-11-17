Son Yaz setinden ilk kareler

Başrollerinde Alperen Duymaz, Ali Atay, Emre Karayel ve Funda Eryiğit’in olduğu ‘Son Yaz’ ekibi sete çıktı. Yapımını O3 Medya, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu dizinin çekimleri İstanbul’da başlayıp Çeşme’de devam edecek.



Dizi Savcı Selim Kara (Ali Atay) ile suç dünyası içinde büyümüş olan Akgün’ün (Alperen Duymaz) yollarının kesişmesiyle gelişen olayları anlatıyor.

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