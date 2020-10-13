Son Yaz dizisinin kanalı sonunda belli oldu!

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği Son Yaz dizisi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Hafsanur Sancaktutan ile Duymaz’ın başrolünde oynayacağı dizinin kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde kadroya Ali Atay’ın dahil olduğu da öğrenilmişti. Burak Arlıer’in yönetmenliğini yapacağı dizinin kadrosuna Ahu Türkpençe ve Emre Karayel’in de katıldığı da konuşulmakta. Uzun süredir ekranlarda olmayan Ahu Türkpençe’nin yeniden dönmesi de dizinin sürprizi oldu.

Emre Karayel de son olarak Çarkıfelek’i sunmuş ancak 2018’den beri dizilerde görünmemişti. İzmir’in ilçelerinde çekilecek olan Son Yaz isimli diziden gelen teklifi kabul eden oyuncu ile birlikte bir isim daha kadroya katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre Son Yaz dizisi Fox TV’de yayınlanacak.