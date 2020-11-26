Sol Yanım Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?

Uzun süredir adından sıkça bahsedilen Sol Yanım dizisi 26 Kasım Perşembe günü 1. bölümü ile Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tuğçe Açıkgöz Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine hayat veriyor. İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında Alaturka filmi ile yaşayan Açıkgöz, Ankara’da dünyaya gelmiştir. Peki, Tuğçe Açıkgöz oynadığı diziler neler? İşte Sol Yanım’ın Zeynep’i Tuğçe Akgöz ile ilgili merak edilenler...



TUĞÇE AÇIKGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993’de Ankara’da doğdu. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Tuğçe Açıkgöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Alaturka filmi ile yaşayan Tuğçe Açıkgöz, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sol Yanım dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

TUĞÇE AÇIKGÖZ BOYU KAÇ?

Tuğçe Açıkgöz, 1.67 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

TUĞÇE AÇIKGÖZ’ÜN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER?

2020 – (Sol Yanım) (Zeynep) (TV Dizisi)

2019 – Leke (Şirin) (TV Dizisi)

2016 – Baba Mirası (Sinema Filmi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Ekim) (TV Dizisi)

2014 – Alev (TV Filmi)

2011 – Ağlama Ne Olur (TV Filmi)

2007 – Vatan Sağolsun (Elif) (TV Dizisi)

2005 – Babam Geri Döndü (Yeşim) (TV Filmi)

2005 – Alaturka (Tuğçe) (TV Filmi)