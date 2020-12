Sol Yanım uğurlu geldi! Yemin'in aşıkları Özge Yağız ve Gökberk Demirci evleniyor... Böyle duyurdu

Özge Yağız ve Gökberk Demirci Reyhan ve Emir karakterlerini canlandırdıkları Kanal 7'nin gündüz kuşağı dizisinde tanışarak büyük bir aşka yelken açmıştı. Aşkları dillere destan olan ünlü çift, hızla nikah masasına doğru yol alıyor. Gökberk Demirci'nin bir sosyal medya paylaşımı evlenecekleri konuşulan çiftin hayranlarını heyacanlandırdı.

GÖKBERK DEMİRCİ İLK SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Gökberk Demirci, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşımda bulunmuştu. Demirci, evlilik balonlarını paylaşarak "She said yes (evet dedi) balonları" mesajını not düştü. Böylece, yakışıklı oyuncunun sevgilisine evlilik teklifi edip etmediği merak konusu oldu.

ÖZGE YAĞIZ'A EVLİLİK TEKLİFİ

Özge Yağız, kısa zaman önce sevgilisi Gökberk Demirci ile başrolleri canlandırdığı Yemin dizisinden ayrıldı ama bu kötü bir ayrılık değildi. Tam aksine, oyunculuk performansı çok beğenilen Özge Yağız, Star TV’de yayınlamaya başlayan Sol Yanım isimli diziye transfer oldu! Sol Yanım dizisinde Serra isimli karakteri canlandıracak güzel oyuncu, dün gece sevgilisi Gökberk Demirci’den sürpriz bir evlenme teklifi aldı!

GÖKBERK DEMİRCİ AŞKA GELDİ

Intagram’da büyük bir hayran kitlesi olan Özge Yağız, takipçileriyle kamera arkası ve gündelik hayatını sık sık paylaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Instagram’da paylaştığı bir gönderinin altına sevgilisi Gökberk Demirci’nin aşka gelmesi, iki tarafın da takipçilerinin gözünden kaçmadı! Özge Yağız’a olan aşkını: “nasıl bi güzelliktir canım aşk ❤️” yorumuyla dile getiren Gökberk Demirci’nin bu güzel aşkı karşısında eriyoruz resmen!