Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven arasında milyonluk iddia! Kaybeden...

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, son zamanlarda çıkardığı şarkılarla büyük çıkış yakalayan Reynmen, YouTube’un gözde ismi Bilal Göregen ve medya patronu Acun Ilıcalı TikTok üzerinden canlı yayın düzenledi. Acun Ilıcalı’nın ocak ayında başlatacağı Exxen projesinde yer alan Güven ve Reynmen oldukça iddialı olduklarını dile getirdiler.



MİLYONLUK İDDİAYA GİRDİLER

Binlerce kişinin izlediği canlı yayında Reynmen ve Berkcan Güven yayınlanacak programları ile ilgili bilgilendirmede bulundular. Sohbet sırasında ikili ve Acun Ilıcalı arasında büyük bir iddiaya girildi. Buna göre eğer Güven ve Reynmen’in projeleri Exxen’in en çok izlenen yapımı olursa Acun Ilıcalı ikiliye istedikleri lüks otomobilleri alacak. Fakat tam tersi olursa Reynmen ve Güven, Ilıcalı’nın istediği lüks arabayı ona alacak.

Ilıcalı eğer iddiayı kazanan taraf olursa çok pahalı bir araba istemeyeceğini ama ikiliye istedikleri hangi araba olursa olsun alacağının sözünü verdi.