14 Aralık 2020 Pazartesi 10:40 | Son Güncelleme:
Aşk 101'in yıldızı İpek Filiz Yazıcı bu fotoğrafı paylaştı! Ufuk Beydemir'le aşk mı yaşıyor?
Netflix'in Aşk 101 dizisi ile büyük çıkış yakalayan İpek Filiz Yazıcı, “Ay Tenli Kadın” şarkısıyla akıllara kazınan Ufuk Beydemir ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşım sonrası ikilinin aşk yaşadığı düşünülmeye başlandı.
İpek Filiz Yazıcı son paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Aşk 101 dizisinde canlandırdığı Işık karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İpek Yazıcı, şarkıcı Ufuk Beydemir’le birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yazıcı’nın bu paylaşımı akıllara “aşk mı yaşıyorlar?” sorusunu getirdi.