Sinan Engin kimdir, kaç yaşında? Çukur'da yer alan Sinan Engin nereli?

Sinan Engin, bu akşam Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur'da yer alıyor. Çukur 105. bölüm fragmanında Kahraman Koçovalı ile konuşan Sinan Engin'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Beşiktaş altyapısında forma giyerek kariyer yolculuğuna başlayan Engin, bir dönem Seda Sayan ile evlilik yapmıştır. Sinan Engin kimdir, kaç yaşında?

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SİNAN ENGİN KİMDİR?

Sinan Engin 4 Kasım 1964 yılında Trabzon'da doğmuştur. Sinan Engin, futbola 1974 senesinde Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Yedi yıl altyapıda oynayan Engin, 1981 senesinde Beşiktaş A takımına yükseldi. 1989'a kadar Beşiktaş'ta futbol oynayan Sinan Engin; Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Sarıyer takımlarında forma giymiştir.

Türkiye U-17kez de Türkiye U-21 Türk milli takım forması giymiştir. Aktif futbol hayatının ardından sırasıyla Kuşadasıspor, Boluspor ve Ankaraspor'da görev almıştır. Ümit Milli Takım Menajerliği yapan Engin, Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapmaktadır.Seda Sayan ile olan evliliğinden, 1990 doğumlu oğlu Oğulcan Engin, Beşiktaş altyapısında futbola başladı ve Beşiktaş PAF takımında kaptan olarak görev yapmaktadır. Ayşe Karasu ile yaptığı ikinci evliliğinden Elif isimli bir kızı olmuştur.

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