Bu akşam 105. bölümü ile ekrana gelen Çukur izleyicilere heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşatacak. Cumali ve Yamaç babasının ölümü sebebiyle yüzleşirken Cumali'ye Çağatay Erdenet tarafından gelen ölüm tehdidi işleri değiştir. Çağatay Erdenet, tapuları almaya giden Cumali Koçovalı'ya cehennemde görüşürüz demesi üzerinde Çukur Cumali ölecek mi, diziden ayrılıyor mu? Necip Memili Çukur'a veda mı edecek? soruları gündeme geldi.

ÇUKUR CUMALİ ÖLECEK MI, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Çukur Cumali, Çağatay Erdenet'in ölüm tehdidi ile karşı karşıya geliyor. Tapuları almak için Çağatay Erdenet'in yanına giden Cumali'ye "Tapuları almaya mı geldiniz bunları size vermeyeceğim. Siz ölünce kardeşinize vereceğim. Cehennemde görüşürüz" şeklinde konuşuyor.

Çukur'da Cumali Yamaç'tan hesap soruyor! Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

At çiftliğinde öldüresiye dövülen Cumali Koçovalı'nın ölüp ölmeceyeceği 106. bölüm fragmanından belli olacak.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Özkan ve Bahtiyar adlarında iki kardeşi olan oyuncu Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünde okudu. Sonrasında makine montaj alanında çalışan oyuncu 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosunda amatör olarak sahne almaya başladı.

.2003 yılında kazandığı Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Üniversite eğitiminden sonra İstanbul’a yerleşen Necip Memili, Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışıyor.

2007 yılında kendisi gibi oyuncu çocukluk arkadaşı Caner Cindoruk ile birlikte İstanbul’a geldiklerinde Savaş Dinçel‘in yazdığı “Uçurtmanın Kuyruğu” adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde Caner Cindoruk ile birlikte oynadı.

2007 -2008 yılları arasında Reşat Nuri Güntekin romanından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerini Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Güler Ökten, Ahmet Saraçoğlu, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Kıvanç Kasabalı, Nihat Altınkaya, Ege Aydan, Caner Cindoruk gibi oyuncuların rol aldığı “Yaprak Dökümü” dizisinde Erkan karakterini canlandırdı.

2009 – 2010 yılları arasında yayınlanan, Orhan Kemal’ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Hanımın Çiftliği’ dizisinde Zaloğlu Ramazan karakterine can veren ünlü oyuncu bu dizi ile tanınırlığını arttırmıştır. Dizide: Mehmet Aslantuğ, Özgü Namal ve Caner Cindoruk gibi oyuncular da bulunmaktaydı.

Televizyon başarısını Tiyatro sahnesinde de devam ettiren ünlü oyuncu ‘Bira Fabrikası’ adlı oyunda Ünsal, Melis Birkan, Gürsu Gür ile birlikte oynadı.

Necip Memili, 2016 yılında senaryosunu Emrah Kaman ve abisi Murat Emre Kaman ile beraber yazdığı “Kaçma Birader” filminde Melek Baykal, Zafer Algöz, Cihan Ercan, Algı Eke, Nursel Köse, Alina Boz, Nejat Uygur ile beraber oynadı.

Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan oyuncu, 2018 itibariyle ekranların fenomen dizisi Çukur Dizisinin kadrosunu katıldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2015 – Bira Fabrikası : Koffi Kwahule – Moda sahnesi

2006 – Uçurtmanın Kuyruğu : Savaş Dinçel – İstanbul Yeni Sahne

Filmleri ve Dizileri :

2016 – Kaçma Birader (Şişe Kadir) (Sinema Filmi)

2016 – Kehribar (Musa Bozoğlu) (TV Dizisi)

2015 – Yok Artık (Ahmet) (Sinema Filmi)

2015 – Bedel (Vedat Seyhanlı) (TV Dizisi)

2014 – Ulan İstanbul (Doğan/Dodo) (TV Dizisi)

2014 – Guruldayan Kalpler (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün İnek (İmam Ahmet) (Sinema Filmi)

2013 – Halam Geldi (Haluk) (Sinema Filmi)

2012 – Moskova’nın Şifresi: Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Dila Hanım (Azer) (TV Dizisi)

2011 – Yalan Dünya (İnşaat İşçisi) (TV Dizisi)

2011 – Sümela’nın Şifresi:Temel (Ali Kemal Sözer) (Sinema Filmi)

2011 – Lüks Otel (Mehdi) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (Fikret) (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Fırıldak Necmi) (Sinema Filmi)

2010 – Nene Hatun (Sinema Filmi)

2010 – Kukuriku – Kadın Krallığı (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan) (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (Nuri) (TV Dizisi)

2007 – Pusat (Taksici) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Mahkum) (TV Dizisi) –

2007 – Bez Bebek (Selman) (TV Dizisi) –

2007 – 2008 – Yaprak Dökümü (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – Selena (Deli) (TV Dizisi)

2006 – Arka Sokaklar (Nevzat) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Ali) (TV Dizisi)