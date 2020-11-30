Çukur'da Cumali Yamaç'tan hesap soruyor! Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 106. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair izleyenlere ipucu veriyor. Show Tv'nin sevilen dizileri arasında yer alan Çukur'da bu akşam , İdris’in ölümünden sonra Cumali, Yamaç'tan hesap sorar. Cumali, " Babama niye sıktın?" der ve yüzleşme başlar. Heyecanlı ve duygusal anların yaşanacağı Çukur 106. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Reyting rekorları kıran dizi Çukur 105. bölümü ve daha fazlasını sizler için derledik.

ÇUKUR 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 106. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

ÇUKUR 105. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak.

Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaşacak.