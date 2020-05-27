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  3. Sertab Erener 'Eurovision'da 17 yıl sonra yeniden birinci!
27 Mayıs 2020 Çarşamba 00:06 | Son Güncelleme:

Sertab Erener 'Eurovision'da 17 yıl sonra yeniden birinci!

Sertab Erener 'Eurovision'da 17 yıl sonra yeniden birinci!

Eurovision Şarkı Yarışması, sosyal medya üzerinden özel bir oylamayla, en iyi şarkıyı seçti.

Bundan 17 yıl önce Letonya’nın başkenti Riga’da Türkiye’ye ‘Everyway That I Can’ şarkısıyla birinciliği getiren Sertab Erener, bir kez daha aynı gururu yaşattı. Şarkı, 17 yıl sonra bir kez daha birinci seçildi. Bu mutluluğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Erener, “Yeniden birinci çıkmak gurur verici. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim!” yazdı.

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