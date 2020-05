Ünlü isim, keyifli geçen sohbette konserde başına gelen olaylardan bahsetti. Ozan Doğulu ile Bodrum’daki konserinde 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen Edis, “O an çok utanmıştım hatta ter içinde kaldım” diye konuştu.