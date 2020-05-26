Kerem Bürsin'den Hande Erçel ile partner olduğu 'Sen Çal Kapımı' adlı yeni dizisine senaryo eleştirisi

Haziran ayında çekimlerine başlayacağı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin süresini eleştiren oyuncu, senaryoların sayfalarca olmasının yanlış olduğunu savundu. Bir dönem senaryo dersleri aldığını hatırlatan oyuncu, “Titanik gibi bir proje değil ise senaryo 120 sayfaya kadar çıkmamalı. Şu an dizi yapacağım, kimseyi yargılamıyorum. Şartlarımız bu… 128 sayfa senaryo. O yüzden temel kural yok” ifadelerini kullandı.

