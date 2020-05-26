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  3. Büşra Pekin ile Ersay Üner'den aşklarına karantinada ikinci şans!
26 Mayıs 2020 Salı 18:15 | Son Güncelleme:

Büşra Pekin ile Ersay Üner'den aşklarına karantinada ikinci şans!

Büşra Pekin ile Ersay Üner'den aşklarına karantinada ikinci şans!

Büşra Pekin ile Ersay Üner'in aşkları, karantinada yeniden alevlendi. Geçen sene ayrılan ikili barıştı.

Altı yıllık ilişkilerini geçtiğimiz sene sonlandıran oyuncu Büşra Pekin ve müzisyen Ersay Üner’e karantina yaradı. Amerika'ya taşınma kararı yüzünden karşı karşıya gelen ve ayrılık kararı alan ünlü çift, birlikteliklerine ikinci bir şans daha verdi. Beraber yaşadıkları evden ayrılan ancak hâlâ aynı site içinde yaşamaya başlayan çift, karantina günlerinde de birbirlerine destek oldu. Üner’in evde tek başına kalmasından dolayı üzülen Büşra Pekin, eski erkek arkadaşına yemekler yapıp götürdü. Üner’in evini temizlemesine de yardımcı olan Büşra Pekin’in bu hareketleri, sönen aşkın küllerini yeniden alevlendirdi. İkili, bir süredir ikinci baharlarını yaşıyor.


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