Star TV ekranlarında yer alacak yeni dizi Seni Çok Bekledim'de Ayliz karakterini canlandıracak olan İrem Helvacıoğlu son paylaşımıyla güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Seni Çok Bekledim dizisinde Özcan Deniz ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşım ile yine büyüledi. işte o fotoğraf...

Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes karakteri ile geniş bir hayran kitlesi yakalayan güzel oyuncu şimdi de yeni dizisindeki Ayliz rolüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Yeni bir diziye başlayacak yetenekli oyuncu yakın zamanda dizideki karakteri hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Seni Çok Bekledim'in Ayliz'i İrem Helvacıoğlu dizideki karakterini 'güçlü' olarak nitelemiş ve "kendini aşka kapatmış, sevilmeyi bilmeyen genç bir kadın" olarak tanımlamıştı.

Seyirci ile buluşmaya hazırlanan dizi Seni Çok Bekledim'in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmenliğini Şahin Altuğ'un yaptığı dizi gerçek bir hayat hikayesini konu alıyor.

Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerinde olduğu Seni Çok Bekledim'in oyuncu kadrosunda; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi başarılı isimler bulunuyor.

Seni Çok Bekledim'in Ayliz'i İrem Helvacıoğlu yeni pozu ile göz doldurdu