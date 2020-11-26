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  • Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı görenler yine hayran kaldı
26 Kasım 2020 Perşembe 19:11 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı görenler yine hayran kaldı

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ı görenler yine hayran kaldı

Geçtiğimiz günlerde ilk bebekleri Lalin'i kucaklarına alan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü çift, kendilerine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmadı.

Geçtiğimiz haftalarda doğum yapan Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte görüntülendi. Kızları Lalin'i kucaklarına alan güzel oyuncu fit görüntüsü ile dikkat çekerken Kenan İmirzalıoğlu'nun duyarlılığı gözlerden kaçmadı.

Snobmagazin'in haberine göre, doktor kontrolünden çıkan ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Taze anne Sinem Kobal, gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

İyiyiz. Her şey yolunda çok şükür, daha bir ay oldu. Lalin evde bekliyor. Ona yetişicez şimdi, kontrole geldik dediğim gibi, Lalin iyi biz iyiyiz. 

Güzel anne kızları Lalin'in kime benzediği sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Yok daha çok ufak, daha çok yeni, her gün de değişiyor.

Kenan İmirzalıoğlu eşinin sorularını yanıtladığı sırada maske takmayan bir vatandaşı uyarması dikkatlerden kaçmadı ve bu hareketi büyük beğeni topladı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Sinem Kobal'ı görenler yine hayran kaldı. Kısa sürede eski formuna kavuşan güzel oyuncu, yakın zamanda köpeğiyle yaptığı paylaşımlara "Lalin uyurken" notunu düşmüş ve sevenleri tarafından çok beğenilmişti.

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