26 Kasım 2020 Perşembe 20:21 | Son Güncelleme:
Fatih Terim'in torunlarıyla paylaşımı gündem oldu! '67 yaşında marşmelov denedim'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya hesabından torunları ile yaptığı paylaşım çok beğenildi. Ünlü teknik adamın paylaşımna not düştüğü "Sabahları saha parselizasyonu, dominant santrfor modeli, akşamları Frozen, Unicorn en sevdiğim karakter, 67 yaşında marşmelov denedim" ifadeleri ise tebessüm ettirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, torunlarıyla çizgi film izlerken çekilen görüntüsünü sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ünlü teknik direktörün paylaşımındaki 'marşmelov' detayı ise dikkatlerden kaçmadı.
67 yaşındaki teknik adamın binlerce beğeni alan paylaşımında şu sözler yer alıyor:
Sabahları saha parselizasyonu, dominant santrfor modeli, beki maniple etmek, ofansif futbol kimliği; akşamları Frozen, Winx, Peppa Pig. Unicorn en sevdiğim karakter... 67 yaşında marşmelov denedim. Ömrümü uzatanlarımla, patlamış mısırla sinema izleme favori aktivitem. Dilerim hayata tutunan tüm evlatlarımız iyi, sağlıklı ve mutlu olsunlar