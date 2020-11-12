12 Kasım 2020 Perşembe 17:41 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel tarzıyla sosyal medyayı salladı
Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel tarzıyla sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler genç kadın oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor. Çeşitli dergilerin kapaklarında, reklamlarda da rol alan oyuncu, kıyafetleri büyük bir ustalıkla taşıyor.
Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel tarzıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Erçel sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.
Günlük hayatında daha çok spor giyinen Hande Erçel’in tarzı, takipçileri tarafından da çok beğeniliyor. Erçel’in son yaptığı aşağıdaki paylaşımı da yine beğeni topladı. Tarzıyla da yine konuşturdu…