Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel tarzıyla sosyal medyayı salladı

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel tarzıyla sosyal medyayı salladı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Erçel sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor.

Günlük hayatında daha çok spor giyinen Hande Erçel’in tarzı, takipçileri tarafından da çok beğeniliyor. Erçel’in son yaptığı aşağıdaki paylaşımı da yine beğeni topladı. Tarzıyla da yine konuşturdu…

İşte Hande Erçel'in son paylaşımı;

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