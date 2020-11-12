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  • Hande Erçel ve Kerem Bürsin pandemide de tarz! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
12 Kasım 2020 Perşembe 09:21 | Son Güncelleme:

Hande Erçel ve Kerem Bürsin pandemide de tarz! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin pandemide de tarz! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

"Sen Çal Kapımı" dizisinin yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçen hafta bir mekan çıkışında görüntülenmişti. İkili, Kovid-19 önlemlerinde de tarzlarını gözler önüne sermişti.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in kullandıkları maskenin 245 TL değerinde olduğu öğrenildi. Tek kullanımlık özel tasarım maskeleriyle koronavirüs önlemlerini alan ikilinin bu görüntüleri için ‘Pandemide de modayı takip ediyorlar’ şeklinde yorumlar yapıldı.

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