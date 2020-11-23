Sefirin Kızı'nda Gediz meselesi sosyal medyayı ikiye böldü

Pazartesi akşamlarının sevilen ve ilgi ile izlenen dizisi Sefirin Kızı'nda ilginç bir durum yaşanıyor. Bir tarafta Neslihan Atagül’ün canlandırdığı Nare için en doğru ismin, Engin Günaydın’ın hayat verdiği Sancar olduğu düşüncesi varken, diğer tarafta ise Uraz Kaygılaroğlu’nun oynadığı Gediz’in, Nare’yi anlayan, güvenen, her koşulda yanında olan, eğitimli, kültürlü bir adam olması nedeniyle Nare ve Gediz aşkını isteyenler var..

Bu durum, sosyal medyada pek çok yorumu ve tartışmayı da beraberinde getirdi. Gediz’e olan ilginin artması, Nare ve Sancar aşkının efsanesine gölge düşürdü.

Bir başka izleyici grubu ise Sancar’ın artık her şeyi anlayıp düzeldiği, daha düzgün bir adam olduğu ve Nare’yi haketmeye başladığı görüşünde.

Bu durumda dizide iki çift ortaya çıkıyor; Nare ve Sancar, Nare ve Gediz… Sosyal medyada dizinin takipçileri o kadar ateşli yorumlar yapıyor ve etkin bir şekilde bastırıyor ki dolayısıyla haftalık ölçümlemede de bu iki çift, ilk iki sıraya yerleşti.

Hercai, Sen Çal Kapımı, Baraj, Sefirin Kızı... En popüler çift belli oldu!

SEFİRİN KIZI 29. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir. Ama Nare’yi kimden isteyeceklerdir?

Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe’nin başına ne gelecektir?

Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare evlenebilecek mi?

Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?

Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir. Nare, Sancar’ı affetmiş midir yoksa içine attıkları, aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?