Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı'nda Sancar ve Nare evlenebilecek mi?

Heyecanla beklenen Sefirin Kızı bu akşam 29. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda Nare ve Sancar evliliği için ilk adım olan isteme töreni yapılacak. Ancak, Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gidecek. Menekşe Sancar ve Nare'ye engel olabilecek mi?

SEFİRİN KIZI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman çıktıktan sonra haberimizin içerisine eklenecektir.

Sefirin Kızı'nda Gediz meselesi sosyal medyayı ikiye böldü

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir. Ama Nare’yi kimden isteyeceklerdir?

Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe’nin başına ne gelecektir?





Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır. Ama başarılı olacak mı?

Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir. Nare, Sancar’ı affetmiş midir yoksa içine attıkları, aralarındaki mesafenin açılmasına mı neden olacaktır?