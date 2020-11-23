Hercai, Sen Çal Kapımı, Baraj, Sefirin Kızı... En popüler çift belli oldu!

Dizilerin sevilen başrol oyuncularını izleyenler karakterleriyle birlikte bütünleştiriyor ve sosyal medyada dizi çiftlerine yönelik pek çok mesaj alıyorlar. Oyuncuların kamera önündeki uyumları, dizideki o aşkları da daha inanılır kılıyor.

İşte bu çiftlere gelen mesajlara bakılarak ortaya konulan 11-18 Kasım arası En Popüler Çift kategorisindeki çift belli oldu.

İlk isi sırada Sefirin Kızı dizisinin çiftleri bulunuyor. Daha doğrusu izleyiciyi ikiye bölen çift tartışması, sosyal medyadaki bu araştırmaya da yansımış. Son dönemde Nare’yi Sancar’a yakıştıranlar ile Gediz’e yakıştıranlar arasında sosyal medyada bir yorum savaşı alıp başını gitti.

Sonuçta da En Popüler Çift sıralamasında ilk sıraya Nare ve Sancar yerleşirken, ikinci sırada da Nare ve Gediz yer aldı.

Sefirin Kızı'nda Gediz meselesi sosyal medyayı ikiye böldü

Fox TV’nin sevilen romantik komedi dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in oynadığı Eda ve Serkan ikilisi de 3. sırada yerini aldı.