Hercai, Sen Çal Kapımı, Baraj, Sefirin Kızı... En popüler çift belli oldu!
En sevilen diziler arasında yarış devam ediyor. Hercai, Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı dizileri arasında en popüler çift belli oldu. Somera'nın geçtiğimiz hafta ile ilgili yaptığı ölçümlemede ‘En Popüler Dizi Çiftleri' ortaya çıktı. Ancak birinci ve ikinci olan çiftin durumu hayli ilginçti..
Dizilerin sevilen başrol oyuncularını izleyenler karakterleriyle birlikte bütünleştiriyor ve sosyal medyada dizi çiftlerine yönelik pek çok mesaj alıyorlar. Oyuncuların kamera önündeki uyumları, dizideki o aşkları da daha inanılır kılıyor.
İşte bu çiftlere gelen mesajlara bakılarak ortaya konulan 11-18 Kasım arası En Popüler Çift kategorisindeki çift belli oldu.
İlk isi sırada Sefirin Kızı dizisinin çiftleri bulunuyor. Daha doğrusu izleyiciyi ikiye bölen çift tartışması, sosyal medyadaki bu araştırmaya da yansımış. Son dönemde Nare’yi Sancar’a yakıştıranlar ile Gediz’e yakıştıranlar arasında sosyal medyada bir yorum savaşı alıp başını gitti.
Sonuçta da En Popüler Çift sıralamasında ilk sıraya Nare ve Sancar yerleşirken, ikinci sırada da Nare ve Gediz yer aldı.
Sefirin Kızı'nda Gediz meselesi sosyal medyayı ikiye böldü
Fox TV’nin sevilen romantik komedi dizisinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in oynadığı Eda ve Serkan ikilisi de 3. sırada yerini aldı.