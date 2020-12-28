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28 Aralık 2020 Pazartesi 20:20 | Son Güncelleme:

Savaşçı'nın Göktürk Albay'ı Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

Savaşçı'nın Göktürk Albay'ı Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi

Fox TV'nin sevilen dizisi Savaşçı'ya katılan Tamer Karadağlı'dan flaş haber... Usta oyuncu kendinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile yakalandı.

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı taş fırın erkek Haluk karakteri ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu en son Fox TV'nin pazar akşamları yayınlanan iddialı yapımlarından Savaşçı dizisi kadrosuna Göktürk Albay rolüyle katılarak gündem olmuştu. Ünlü isim şimdi de sevgilisi ile karşımızda.

Snob Magazin'in haberine göre, Tamer Karadağlı genç sevgilisi Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi. 53 yaşındaki başarılı oyuncu kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle yan yana yürürken görüntü verdi. 

Tamer Karadağlı ve sevgilisinin deri ceket giymesi ve siyah kombinlerindeki uyumu ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan Tamer Karadağlı kız arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı Instagram hesabından daha önceden yayınlamıştı. 

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