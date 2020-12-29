Hande Erçel'e Kerem Bürsin'den övgü dolu sözler! 'O zaten çok güzel bir insan, enerji yakaladık'

Fox Tv'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Kerem Bürsin'den olay açıklamalar! Set çıkışı görüntülenen ekranların başarılı ismi, dizideki rol arkadaşı Hande Erçel ve yılbaşı planı hakkında konuştu. Hande Erçel ile bir derginin özel sayısı için objektif karşısına geçen Bürsin'in partneriyle verdikleri kapak pozu sosyal medyada büyük ilgi gördü.



YILBAŞI RUTİNİNİ AÇIKLADI



Yılbaşı planları için "Yılbaşı akşamı mecbur repo olacağız" diyen ünlü isim, köpeğiyle evde olduğunu dile getirdi. Yakışıklı oyuncu, genelde yılbaşı akşamları evde olduğundan kendisi için bir şey değişmediğini belirtti.

GÜZEL BİR ENERJİ YAKALADIK

Ünlü oyuncuya, Serkan karakterine hayat verdiği Hande Erçel'in Eda'yı canlandırdığı MF Yapım imzalı dizilerinin yaklaşık kırk ülkeye satışının gerçekleşeceği hatırlatıldı. Bu konu üzerine ekipçe mutlu olduklarını söyleyen Kerem Bürsin, "Bunları duymak hem motive ediyor hem de ekipçe hepimizi mutlu ediyor, çünkü sonuçta emeğinin karşılığını görmek güzel bir şey, Hande ile de güzel bir enerji yakaladık" açıklamasında bulundu.

AŞK YORUMLARINA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ



Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in Best of Hello özel sayısı için yaptıkları çekimlerdeki kapak fotoğrafının yayınlanması üzerine ünlü oyuncu "Güzel bir dergi çekimi oldu" dedi. İşte o kapak fotoğrafı...

Gerçekten aşk ile bakılmış yorumlarının geldiğini belirten muhabire Kerem Bürsin, gülerek karşılık verdi.

O ZATEN ÇOK GÜZEL

Basın mensuplarının Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel tarafından dünyaca ünlü model Kendall Jenner'a benzetilmesi hatırlatılması üzerine " Hande, Hande yani. O zaten çok güzel bir insan. O güzelliği de dışına yansıyor" ifadelerini kullandı.

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