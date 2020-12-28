28 Aralık 2020 Pazartesi 22:07 | Son Güncelleme:
Czn Burak Cristiano Ronaldo'yu Dubai'de ağırlayarak gündem oldu
Cristiano Ronaldo Dubai'de restoran açan ünlü şef Czn Burak'ı yeni şubesinde ziyaret etti. Czn Burak adıyla bilinen ünlü şef Burak Özdemir o anları ölümsüzleştirerek dünyaca ünlü futbol yıldızı ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Czn Burak olarak tanınan ve geçtiğimiz günlerde Dubai'de restoran açan ünlü şef Burak Özdemir yeni şubesinde dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'yu ağırladı.
İtalya'nın Juventus takımında top koşturan ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu ödülüne layık görülmüştü. Dubai'ye ödül almak için giden Portekizli yıldız, Czn Burak'ın yeni mekanına uğramayı ihmal etmedi.
Czn Burak'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcu ile çekildiği ve sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımları büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...
Ronaldo için özel bir pide hazırlayarak poz veren Burak Özdemir gönderisine "21. Yüzyılın en iyi futbolcusu ve Czn Burak Dubai bir arada, seni seviyoruz abi" notunu düştü.