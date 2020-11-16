Savaşçı'dan Yasak Elma'ya transfer olan Berk Oktay'dan koronavirüs açıklaması: Sakın küçümsemeyin

İlk 3 gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, ‘’Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum’’ dedi. Kız arkadaşı Yıldız Çağrı Atiksoy’a da kendisinden bulaştığını ifade eden Oktay, ‘’Benim kurbanım oldu. Pozitif çıkınca ‘sağol, teşekkür ederim’ diyerek bana takıldı’’ dedi.

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