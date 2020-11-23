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  • Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden doğada izole tatil keyfi
23 Kasım 2020 Pazartesi 23:06 | Son Güncelleme:

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden doğada izole tatil keyfi

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden doğada izole tatil keyfi

Bu yıl kamp yapmaya merak duyan oyuncu Pınar Altuğ, hafta sonu eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte doğada baş başa iki gün geçirdi.

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’dan uzaklaşan Atacan Ailesi, telefon ve internet olmadan Düzce’de doğanın keyfini çıkardı. Pınar Altuğ, çektiği manzara fotoğraflarını ise ancak şehre indiklerinde paylaşabildiklerini söyledi.

Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte Düzce’de kamp kurdu. 

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