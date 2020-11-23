Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden doğada izole tatil keyfi

Koronavirüs nedeniyle İstanbul’dan uzaklaşan Atacan Ailesi, telefon ve internet olmadan Düzce’de doğanın keyfini çıkardı. Pınar Altuğ, çektiği manzara fotoğraflarını ise ancak şehre indiklerinde paylaşabildiklerini söyledi.

Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte Düzce’de kamp kurdu.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den dikkat çeken doğal pozlar

'Son Yaz' dizisinden yeni haber! Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit okuma provasında