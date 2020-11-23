Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den dikkat çeken doğal pozlar

Atv'nin popüler dizisi Hercai'nin yeni bölümleri devam ediyor. Dizi kadar ilgili ile takip edilen Reyyan karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ebru Şahin'in keyfi de yerinde.

Güzel oyuncu hayranlarından gelen ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şahin, sevenleri için paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Fenomen dizi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni pozlar paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına "monday" notunu düştü. İşte o pozlar...

Aşk hayatında da mutluluğu yakalayan Ebru Şahin'in milli basketbolcu Cedi Osman ile birlikteliği ise tam gaz devam ediyor.

'Son Yaz' dizisinden yeni haber! Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit okuma provasında