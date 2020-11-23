23 Kasım 2020 Pazartesi 20:31 | Son Güncelleme:
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'den dikkat çeken doğal pozlar
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin adından söz ettirmeye devam ediyor. Pozları ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncunun "monday" paylaşımları ile keyfinin yerinde olduğu görüldü. Paylaşımlarıysa sevenleri tarafından beğeni topladı.
Atv'nin popüler dizisi Hercai'nin yeni bölümleri devam ediyor. Dizi kadar ilgili ile takip edilen Reyyan karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ebru Şahin'in keyfi de yerinde.
Güzel oyuncu hayranlarından gelen ilgiyi karşılıksız bırakmıyor. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Şahin, sevenleri için paylaşımlarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Fenomen dizi Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sosyal medya hesabı Instagram'dan yeni pozlar paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına "monday" notunu düştü. İşte o pozlar...
Aşk hayatında da mutluluğu yakalayan Ebru Şahin'in milli basketbolcu Cedi Osman ile birlikteliği ise tam gaz devam ediyor.