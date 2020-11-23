'Son Yaz' dizisinden yeni haber! Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit okuma provasında

Fox Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Son Yaz'ın çekimleri başladı. Yakın zamanda görücüye çıkacak olan dizi oyuncuları Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Funda Eryiğit okuma provalarında bir araya geldi.

Son Yaz dizisinde suç dünyası içinde büyüyen Akgün ile Savcı Selim Kara'nın yollarının kesişmesi sonucu gelişen olaylar konu alınacak. Dizide Akgün'yı Alperen Duymaz, Savcı Selim Kara'yı ise Ali Atay canlandıracak.

İstanbul'da başlayıp Çeşme'de devam edecek olan 'Son Yaz' dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel, yapımında ise O3 Medya yer alıyor.

'Son Yaz' dizinin oyuncuları arasında Emre Karayel, Sinan Tuzcu, Şebnem Dönmez, Arif Pişkin, Sezer Avcı, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Erdem Şanlı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Sarp İkiler ve Cengiz Okuyucu yer alırken başrol koltuğunu Alperen Duymaz, Ali Atay, Funda Eryiğit ve Hafsanur Sancaktutan bulunmaktadır.

Son zamanlardaki başarılı işleri ile dikkatlerini üzerine toplayan genç oyuncu Alperen Duymaz'ın Son Yaz dizisindeki yeni imajı çok konuşulmuş ve sevenleri tarafından çok beğenilmişti.