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  • Özge Yağız Gökberk Demirci'yi mest etti: Dünyamı aydınlatan...
18 Kasım 2020 Çarşamba 09:35 | Son Güncelleme:

Özge Yağız Gökberk Demirci'yi mest etti: Dünyamı aydınlatan...

Özge Yağız Gökberk Demirci'yi mest etti: Dünyamı aydınlatan...

Yemin dizisinden Sol Yanım'a transfer olan Özge Yağız, yeni setinden karelerini sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Yağız'ın son paylaşımı hayranlarını mest ederken, Gökberk Demirci de sevgilisinin güzelliği karşısında kayıtsız kalamadı. Demirci'yle Yağız'ın yorumlarına hayranlarından binlerce beğeni geldi...

Son dönemin yükselen yıldızlarından biri Özge Yağız... Instagram'da 1 milyona ulaşan takipçi kitlesiyle her gün dikkatleri çekmeyi başaran Yağız, şimdilerde yeni dizi heyecanı yaşıyor. Kanal 7'nin fenomen yapımı Yemin'in başrolünden ayrılarak hayranlarını şoka uğratan oyuncu, şimdilerde ekrana 'Sol Yanım' ile dönmeye hazırlanıyor. Set fotoğraflarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan Yağız, son paylaşımıyla adeta mest etti.

"DÜNYAMI AYDINLATAN..."

Özge Yağız'la Yemin'deki dizi aşkı gerçek olan Gökberk Demirci ise sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamadı. Demirci, fotoğrafın altına "Dünyamı aydınlatan" mesajını yazdı. Yağız da sevgilisinin yorumuna, "Dünyalar kadar" sözleriyle yanıt verdi. İkilinin bu aşk dolu mesajları takipçilerinin beğenisini kazandı.

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