Sıla ve Hazer Amani hakkındaki iddialar doğru çıktı: Boşanıyoruz!

Geçtiğimiz ocak ayında evlenen Sıla-Hazer Amani çifti hakkında bir süredir boşanma iddiaları ortaya atılıyordu. Boşanma sebebi olarak; Ünlü şarkıcı Sıla'nın bir süredir eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüştüğü iddia edilmişti.

Hatta ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek “Bunlar çok saçma” açıklamasını yaptı. Ancak iddialar doğru çıktı.

BOŞANIYORLAR

11 ay önce evlenen Sıla ve Hazer Amani, bugün boşanacaklarını açıkladılar. İşte çiftin konuyla ilgili yaptığı o açıklama;

“Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.”