19 Kasım 2020 Perşembe 10:12 | Son Güncelleme:
Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti... Doğum günü isteği takdir topladı
Oyuncu Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti. Güzel oyuncu, doğum gününde anlamlı bir çağrıda bulundu, hediye yerine çağın vebasıyla savaşan minikler için bağış istedi.
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel, örnek bir davranış sergiledi... Güzel oyuncu, 24 Kasım'daki yaş günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi. Erçel, sevenlerine şöyle seslendi:
"Az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa; bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum."