  • $7,6421
  • 9,0499
  • 456.563
  • 1286.12
  • Haberler
  • Magazin
  • Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti... Doğum günü isteği takdir topladı
19 Kasım 2020 Perşembe 10:12 | Son Güncelleme:

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti... Doğum günü isteği takdir topladı

Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti... Doğum günü isteği takdir topladı

Oyuncu Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti. Güzel oyuncu, doğum gününde anlamlı bir çağrıda bulundu, hediye yerine çağın vebasıyla savaşan minikler için bağış istedi.

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel, örnek bir davranış sergiledi... Güzel oyuncu, 24 Kasım'daki yaş günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi. Erçel, sevenlerine şöyle seslendi:

"Az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa; bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum."

<p><span>24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı

Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı ne olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars ile Erzurum arasındaki 46 kilometrelik kara yolunun bir kısmı ulaşıma açıldı

Çatışmaların arasında kalan Etiyopya'daki Türk vatandaşları güvenli bölgeye getirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.