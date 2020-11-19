Hande Erçel annesi Aylin Erçel'i kanserden kaybetmişti... Doğum günü isteği takdir topladı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel, örnek bir davranış sergiledi... Güzel oyuncu, 24 Kasım'daki yaş günü için hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağış istedi. Erçel, sevenlerine şöyle seslendi:

"Az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa; bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum."