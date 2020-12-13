Özge Özacar kimdir, kaç yaşında? Kefaret'in Meltem'i Özge Özacar nereli?

Özge Özacar, Kefaret dizisinde Meltem Serez'i canlandırıyor. Dizide Ahmet'in hayallerindeki eli olduğunu düşünen Kefaret'in Meltem'i türlü oyunlar oynayarak, Ahmet'i kazanmaya çalışacak. Oyunculuğa ise 2015 yılında ekrana gelen Tatlı Küçük Yalancılar ile yapmıştır. Özge Özacar kimdir, kaç yaşında?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar, 20 Kasım 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile yaşayan Özge Özacar; Lise Devriyesi ve Oyunbozan gibi dizilerde rol almıştır. Star Tv ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakterine hayat verdi. Özge Özacar, 1.64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

Kefaret dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Kefaret dizisi konusu nedir?

Kefaret 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi 4. bölümde neler yaşanacak?

Rol aldığı diziler ve filmler:

2020- Kefaret (Meltem) (TV Dizisi)

2019 – Sevgili Geçmiş (Azra) (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Didem) (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (Meltem) (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (Müge) (TV Dizisi)

KEFARET'İN MELTEM'İ KİMDİR?

İstanbul Maltepe doğumlu. Beyaz eşyacı ve küçük bir tefeci olan bir babanın ve mahalle terzisi bir annenin kızı olarak doğdu. Meltem çok güzeldi. Her zaman güzelliği ile dikkat çekti.

Meltem zehir gibi zekiydi, dersleri çok iyiydi hem çok sosyal hem de başarılı bir kızdı. Zeki ile evlendi, Zeki’nin kazandığı bol paradan memnundu ancak artık onu yanına yakıştırmıyordu. Yakın arkadaş olduğu Meltem’in eşi olan Ahmet’i beğeniyor onun hayallerindeki erkek olduğunu düşünüyordu.