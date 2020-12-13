Kefaret 4. son bölümü bu akşam ekrana gelecek. Her pazar Fox Tv'de yayınlanan dizi Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Kefaret 5. bölüm fragmanı dizinin yayınlanacak olan yeni bölümü hakkında detaylar veriyor. Ahmet, Zeynep ile tekrardan bir araya gelmek için elinden geleni yaparken, Zeynep olaylar karşısında çileden çıkar. Kefaret 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret 4. son bölümde neler yaşanacak?

KEFARET 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanınca haberimize eklenecektir.

KEFARET 4. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Zeynep’in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude’nin psikolojisini alt üst edecektir. Ahmet, Zeynep’i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister.

Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep’in bunu reddetmesi Ahmet’i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır. Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep’i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude’yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.