Kefaret dizisi oyuncuları ve konusu, dizinin yayınlanacağı akşam izleyenlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Her pazar akşamı Fox Tv'de seyirci ile buluşan dizinin kadrosunda birçok ünlü oyuncu bulunuyor. Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanarak senaryolaştırılan Kefaret dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Kefaret dizisi konusu nedir?

KEFARET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli)

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Zeki Köse (Tolga Güleç)

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kefarat dizisinin tanıtım fragmanında yer alan göl ve orman mekanları özellikle dikkat çekti. Kefaret dizisinin pek çok dizi gibi İstanbul’da çekildiği öğrenildi. Göl ve orman mekanları için İstanbul’un doğal ortamlarından yararlanırken, şehir çekimleri için Sarıyer, Nişantaşı ve Sarıyer gibi semtler tercih edildiği bilgisi aktarıldı.

KEFARET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.