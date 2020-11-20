20 Kasım 2020 Cuma 23:28 | Son Güncelleme:
Neşe Karaböcek'ten sosyal medyada gündem olan paylaşımlara büyük tepki: Yaşarken öldürmek çok ayıp
Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Neşe Karaböcek, hayatını kaybettiği yönünde yapılan paylaşımların ardından açıklama yaptı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sanatçı Neşe Karaböcek, “Ayıp böyle haberler yapmak. Bu dünya kimse kalmıyor, yaşarken daha bu tür haberler çıkarmak çok ayıp. İnsanlar çok üzülmüşler. Sanatçı arkadaşlarımdan fenalık geçirenler olmuş” dedi.