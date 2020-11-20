Neşe Karaböcek'ten sosyal medyada gündem olan paylaşımlara büyük tepki: Yaşarken öldürmek çok ayıp

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen sanatçı Neşe Karaböcek, “Ayıp böyle haberler yapmak. Bu dünya kimse kalmıyor, yaşarken daha bu tür haberler çıkarmak çok ayıp. İnsanlar çok üzülmüşler. Sanatçı arkadaşlarımdan fenalık geçirenler olmuş” dedi.