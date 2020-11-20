Muazzez Ersoy'dan uğruna evini bağışladığı hastaneden isminin kaldırılmasına büyük sitem

Türk Sanat Müziği’nin usta ismi Muazzez Ersoy, hastanenin açılışında çekilmiş karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Kırgınlığını dile getiren sanatçı “İlk başta ‘Muazzez Ersoy Lösemili Çocuklar Hastanesi’ olarak açılan hastaneye dubleks evimi hediye ettim, bağışladım. Konserler verdim, yardımlar topladım. Sonra ne hikmetse benim adım verilen hastanenin ismi değiştirildi. Hatta ben orada tamamen hiç yokum. Bu da insanı tabii üzüyor, incitiyor. Ya baştan koyulmayacaktı ya da koyulduysa değişmeyecekti” dedi. Ersoy, Temmuz 1999’da dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i LÖSEV yönetimi ve tedavi gören çocuklarla birlikte ziyaret etmiş, Ankara Oran Sitesi’ndeki dubleks evini, burada düzenlenen törenle, Türkiye’de ilk kez yapılan Lösemili Çocuklar Hastanesi için LÖSEV’e bağışlamıştı.



Muazzez Ersoy’un katkılarından ötürü hastaneye sanatçının adı verilmişti. Ancak hastanenin adı değiştirildi.

