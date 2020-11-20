20 Kasım 2020 Cuma 23:02 | Son Güncelleme:
Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir hayalini açıkladı: 'Kuzey Işıkları'nı izlemek
‘Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Zeynep karakteri ile rol alan oyuncu Demet Özdemir'in pandemi sonrası yapacağı ilk iş belli oldu.
‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir’in hazırladığı listenin ilk başında Kuzey Işıkları var. Sadece Kutup bölgesinden izlenebilen ışıkları (Aurora Borealis) yakından izlemek isteyen oyuncu, “Umarım bu hayalim kısa sürede gerçekleşir. Büyüleyici bir doğa olayı ve yakından görmeyi çok istiyorum” diye konuştu.