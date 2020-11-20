  • $7,6223
  • 9,0586
  • 458.851
  • 1323.95
  • Haberler
  • Magazin
  • Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir hayalini açıkladı: 'Kuzey Işıkları'nı izlemek
20 Kasım 2020 Cuma 23:02 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir hayalini açıkladı: 'Kuzey Işıkları'nı izlemek

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir hayalini açıkladı: 'Kuzey Işıkları'nı izlemek

‘Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Zeynep karakteri ile rol alan oyuncu Demet Özdemir'in pandemi sonrası yapacağı ilk iş belli oldu.

‘Doğduğun Ev Kaderindir’ adlı dizide rol alan oyuncu Demet Özdemir’in hazırladığı listenin ilk başında Kuzey Işıkları var. Sadece Kutup bölgesinden izlenebilen ışıkları (Aurora Borealis) yakından izlemek isteyen oyuncu, “Umarım bu hayalim kısa sürede gerçekleşir. Büyüleyici bir doğa olayı ve yakından görmeyi çok istiyorum” diye konuştu. 

Tuba Büyüküstün'den alkışlanacak hareket! Ünlü oyuncu kızları Toprak ve Maya ile çocuk haklarına dikkat çekti

Hercai dizisinin Yaren'i İlay Erkök'e İspanya'dan genç ödül! 'Gurur verici bir şey'

Muazzez Ersoy'dan uğruna evini bağışladığı hastaneden isminin kaldırılmasına büyük sitem

Neşe Karaböcek'ten sosyal medyada gündem olan paylaşımlara büyük tepki: Yaşarken öldürmek çok ayıp
<p class='MsoNormal'>Prof. Dr. Cevdet Erdöl, “Salgının artmasının sebebi insanların birbiriyl

Vaka sayıları neden artıyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sivas Altınkale ziyarete açılıyor

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 47 ilde 60 bin ziyaretçiyi ağırladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.