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  • Merve Dizdar ‘Masumlar Apartmanı'nı anlattı! 'Gülben'i oynarken çok etkileniyorum'
25 Eylül 2020 Cuma 23:43 | Son Güncelleme:

Merve Dizdar ‘Masumlar Apartmanı'nı anlattı! 'Gülben'i oynarken çok etkileniyorum'

Merve Dizdar ‘Masumlar Apartmanı'nı anlattı! 'Gülben'i oynarken çok etkileniyorum'
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TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi ‘Masumlar Apartmanı'nda oynayan Merve Dizdar, “Gülben karakterinin bana denk gelmesi çok büyük bir şans ve mutluluk” dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı ‘Masumlar Apartmanı’, sezonun izleyici rekoru kırdı. İkinci bölümüyle de izleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda Gülben karakterini oynayan Merve Dizdar, asıl başarının senaryo olduğunu söyledi.

RAKAMLAR DEĞİL, HİSLER ÖNEMLİ

Dizdar “Senaryoyu okuduğunuz zaman, önce şaşırıyor, başka bir şey düşünemiyorsunuz. Gülben karakterinin bana denk gelmesi çok büyük bir şans ve büyük bir mutluluk. Daha önce hiç böyle bir karakteri oynamamıştım. Ben kendi karakterimi anlatırken bile etkileniyorum” dedi. Ezgi Mola ile abla-kardeşi oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Dizdar, “Benim için bundan ötesi yok. Zaten bizi çok benzetiyorlar. Ona da ayrı mutlu oluyorum. İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Rakamlarla işim yok. İnsanların hisleri benim için önemli” diye konuştu. 

AĞLADIĞIMIZ ANLAR OLUYOR  

Hikayenin oldukça samimi olduğunu vurgulayan yönetmen Çağrı Lostuvalı ise “Televizyonda, ekran karşısındaki insanlar, izlerken nasıl kendilerinden bir şeyler buluyorsa, biz de sahneleri çekerken konuya çok yoğunlaşıyoruz. Gerçekten ağladığımız anlar oldu. Çünkü bu hikayeye, yaşanmışlığa, insanların gerçekten bu acıyı çekmiş olmasına inanıyoruz” dedi. 

<p>Kurgu: Eyüp Yıldız <a href='mailto: can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a><

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