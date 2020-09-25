Gülşen'den Hande Yener'e jet yanıt! 'Her sabah şarkı hazır olmuyor'

Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen, “Hande bu konforu yaşıyorsa, ne mutlu ona. Benim konforum çok iyi anlaştığım birisiyle çalışmış olmam. Onun dışında eşi olmuş olmam bir öncelik tanımıyor bana. Beklemem gerekirse 1 sene bile bekliyorum çalışmak için. Sabah kalktığımda hazır olmuyor şarkılar. Tam tersi” dedi.