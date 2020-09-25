  • $7,6709
  • 8,9175
  • 459.071
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Gülşen'den Hande Yener'e jet yanıt! 'Her sabah şarkı hazır olmuyor'
25 Eylül 2020 Cuma 23:35 | Son Güncelleme:

Gülşen'den Hande Yener'e jet yanıt! 'Her sabah şarkı hazır olmuyor'

Gülşen'den Hande Yener'e jet yanıt! 'Her sabah şarkı hazır olmuyor'

Gülşen, Hande Yener'in “Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum” şeklindeki sözleri üzerine yanıt verdi.

Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen, “Hande bu konforu yaşıyorsa, ne mutlu ona. Benim konforum çok iyi anlaştığım birisiyle çalışmış olmam. Onun dışında eşi olmuş olmam bir öncelik tanımıyor bana. Beklemem gerekirse 1 sene bile bekliyorum çalışmak için. Sabah kalktığımda hazır olmuyor şarkılar. Tam tersi” dedi.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Sonbaharın vazgeçilmezi hırkalar nasıl kombinlenir?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.