25 Eylül 2020 Cuma 23:35 | Son Güncelleme:
Gülşen'den Hande Yener'e jet yanıt! 'Her sabah şarkı hazır olmuyor'
Gülşen, Hande Yener'in “Müzisyen biriyle birlikte olmak çok güzel. Ben de artık Gülşen'in yaşadığı konforu yaşıyorum” şeklindeki sözleri üzerine yanıt verdi.
Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen, “Hande bu konforu yaşıyorsa, ne mutlu ona. Benim konforum çok iyi anlaştığım birisiyle çalışmış olmam. Onun dışında eşi olmuş olmam bir öncelik tanımıyor bana. Beklemem gerekirse 1 sene bile bekliyorum çalışmak için. Sabah kalktığımda hazır olmuyor şarkılar. Tam tersi” dedi.