  • $7,6655
  • 8,9155
  • 459.579
  • 1124.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ın Şoray kanunlarına tepki gösterdi!
25 Eylül 2020 Cuma 21:47 | Son Güncelleme:

Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ın Şoray kanunlarına tepki gösterdi!

Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ın Şoray kanunlarına tepki gösterdi!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Kuruçeşme'de kameralara yansıdı.

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gökçe Hatun karakteri ile Pakistan’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıratlı, reklam filmi çektiğini ve önümüzdeki günlerde oraya gideceğini söyledi. Akçıl, Burcu Kıratlı’nın oynadığı rollerde sıkıntı çıkarıp çıkarmadığının sorulması üzerine “Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez” dedi. Ardından söze giren Kıratlı ise, “O zaman senin konserine de kızlar gelmesin” yanıtını verdi.

<p>Editör: Ezgi Aşık  <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a

Koray Şerbetçi ile Kestirmeden Tarih

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bir araya geldi

Edirne'de Traklara ait tarihi kaya sunağında''güneş diski'' bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.