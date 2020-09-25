Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ın Şoray kanunlarına tepki gösterdi!

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gökçe Hatun karakteri ile Pakistan’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıratlı, reklam filmi çektiğini ve önümüzdeki günlerde oraya gideceğini söyledi. Akçıl, Burcu Kıratlı’nın oynadığı rollerde sıkıntı çıkarıp çıkarmadığının sorulması üzerine “Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez” dedi. Ardından söze giren Kıratlı ise, “O zaman senin konserine de kızlar gelmesin” yanıtını verdi.