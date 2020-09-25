25 Eylül 2020 Cuma 21:47 | Son Güncelleme:
Burcu Kıratlı eşi Sinan Akçıl'ın Şoray kanunlarına tepki gösterdi!
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Kuruçeşme'de kameralara yansıdı.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Gökçe Hatun karakteri ile Pakistan’da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kıratlı, reklam filmi çektiğini ve önümüzdeki günlerde oraya gideceğini söyledi. Akçıl, Burcu Kıratlı’nın oynadığı rollerde sıkıntı çıkarıp çıkarmadığının sorulması üzerine “Sinan Şoray kanunlarım var. Öpüşemez” dedi. Ardından söze giren Kıratlı ise, “O zaman senin konserine de kızlar gelmesin” yanıtını verdi.