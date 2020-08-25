Ahsen Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen Eroğlu kimdir?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si vatandaşların öğrenmek istediği konular arasında yerini aldı. Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Ahsen Eroğlu, Dicle karakterine hayat verecek. Ahsen Eroğlu, Kuzgun ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

MENAJERİMİ ARA’NIN DİCLE’Sİ KİMDİR?

Dicle taşrada yetişmiş, çocukluğundan beri sinemayla ilgilenen, annesiyle büyümüş, babasına; ne kadar reddetse de özlem duyan, gururlu, çalışkan, azimli ve gözü pek bir karakter.

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AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu (27 Ekim 1994, Çorlu, Tekirdağ), Türk oyuncu.

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nü bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakterlerden Dicle rolüne hazırlanmaktadır.

AHSEN EROĞLU OYNADIĞI DİZİLER NELERDİR?



2020- Menajerimi Ara Dicle

2019 Kuzgun Kumru Cebeci

2018 İstanbullu Gelin Yaz

2017 Kızlarım İçin Suna

2016-2017 Anne Duru Güneş

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Meleki Hatun

2015 Modern Habil Kabil Zehra