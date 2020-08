Deniz Can Aktaş kaç yaşında ve nereli? Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz Can Aktaş kimdir?

Star Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan dizi Menajerimi Ara'nın Barış'ı Deniz'in hayatı ve oyandığı dizi ve filmler ilgi çekmeye başladı. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide Deniz Can Aktaş Barış karakterine hayat verecek. Deniz Can Aktaş, Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile kariyerine başlamıştır.

MENAJERİMİ ARA’NIN BARIŞ’I KİMDİR?

Genç bir oyuncu. Konservatuvar eğitimi almamış. Rol aldığı yaz dizisinde son bir kaç ayda meşhur olmuş. Ünlü olmayı seviyor ancak baskı altında olmaktan hoşlanmıyor. Özgürlüğüne düşkün başına buyruk birisi. İyi şeyler yapmak için çaba gösteriyor ancak zaman zaman içindeki umutsuz karamsarlık onun duygularının isteğinin önüne geçiyor. İnsanlara zor güveniyor.

Menajerimi Ara'nın Dicle'si Ahsen kimdir? Ahsen Eroğlu kaç yaşında, nereli?

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş 1992 İstanbul doğumlu. Deniz Can Aktaş 2015 yılından beri dizi filmlerde rol aldı. Deniz Can Aktaş’ın rol aldığı dizi filmler;

Menajerimi Ara oyuncuları kim, konusu nedir? Menajerimi Ara bugün başlıyor!

2015- Tatlı Küçük Yalancılar- Seçkin,

2016-Hayat Bazen Tatlıdır- Burak,

2017- Nerdesin Birader- Ali,

2018- Avlu- Alp,

2019- Aşk Ağlatır- Yusuf rolünü canlandırdı.