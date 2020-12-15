Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi Hasibe kim? Açelya Devrim İlhan kaç yaşında, kimdir?

Açelya Devrim İlhan, Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin annesi Hasibe'yi canlandırıyor. TRT 1'in en çok izlenen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi ve arasından yaşananlar ekran başındaki izleyicilerin ilgisini çekiyor. Açelya Devrim İlhan adının Leyla ile Mecnun dizisi ile duyurmuştur. Peki, Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi kim? Açelya Devrim İlhan kaç yaşında, kimdir?

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AÇELYA DEVRİM İLHAN KİMDİR?

Açelya Devrim Yılhan, 2 Eylül 1985 tarihinde dünyaya geldi. Emekli albay bir baba ile ev hanımı bir annenin tek çocuğudur. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. Adını Leyla ile Mecnun dizisindeki Eylül karakteri ile duyurmuştur. Kariyerinin başında Unutma Beni dizisinde rol almış ardından Beni Unutma filminde Olcay rolünde oynamıştır.2013 yılında İnadına Yaşamak dizisinde oynamıştır. 2015 yılında Ve Panayır Köyden Gider filminde oynamıştır.

Son olarak ise Masumlar Apartmanı'nda Hasibe karakterine hayat vermektedir.