TRT 1'de her salı akşamı yayınlanan ve reytinglerde ilk sırada yer alan Masumlar Apartmanı'nda izleyicilerini heyecanlandıran olaylar yaşanıyor. Diziye sonradan dahil olan ve Safiye'nin ilk aşkı olarak ortaya çıkan Naci karakterinin evli olduğu öne sürüldü. Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci'nin dizide bir eşi olduğu ve Pervin Bağdat'ın bu rolde olacağı aktarıldı. Masumlar Apartmanı Naci'nin eşi kim? Pervin Bağdat kimdir, kaç yaşında?

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN EŞİ KİM?

Masumlar Apartmanı öğretmen Naci'nin eşi olduğu açıklandı. Tansel Öngel'in canlandırdığı Naci'nin eşi rolünde Pervin Bağdat'ın bulunacağı söylendi.

PERVİN BAĞDAT KİMDİR?

Pervin Bağdat 12 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Ağlatan Dans dizisinde Hülya karakteriyle dikkat çeken Pervin Bağdat Bilkent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra seyirci karşısına ilk olarak Bizim Evin Halleri dizisinde rol alarak çıktı.

Daha sonra Dabbe Bir Cin Vakası, Htr2b Dönüşüm, Azap Çavuşu, Ağlatan Dans, Bir Don Juan Öldürmek, 7YÜZ, Daha ve Kayseri Aslanı: Çin İşi gibi sinema ve dizilerde rol almıştır.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi Hasibe kim? Açelya Devrim İlhan kaç yaşında, kimdir?