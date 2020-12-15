Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında?
Gerçek bir hayat hikayesi olan "Masumlar Apartmanı", Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek çekiliyor. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı'nda dizinin Safiye'si oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide zaman zaman oyuncuların küçüklüklerine atıfta bulunuluyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor.
Masumlar Apartmanı dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerin başında Safiye geliyor. Henüz lise yıllarında okulla ilgili olan Safiye annesinin onun okula giderek sevgili bulacağını düşünmesi nedeniyle okullar arasına mesafe koymuştur. Temizlik takıntısıyla da gündeme gelen Safiye'nin gençliği zaman zaman ekrana geliyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından araştırılıyor.
SAFİYE'NİN GENÇLİĞİNİ KİM OYNUYOR?
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin küçüklüğünü yani gençliğini İrem Kübra Bakırtaş canlandırıyor.
İREM KÜBRA BAKIRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile “Gilette Venüs” reklam filminde rol almıştır. İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.