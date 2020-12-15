Masumlar Apartmanı dizisinde en çok dikkat çeken karakterlerin başında Safiye geliyor. Henüz lise yıllarında okulla ilgili olan Safiye annesinin onun okula giderek sevgili bulacağını düşünmesi nedeniyle okullar arasına mesafe koymuştur. Temizlik takıntısıyla da gündeme gelen Safiye'nin gençliği zaman zaman ekrana geliyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin gençliğini kim oynuyor? İrem Kübra Bakırtaş kimdir, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından araştırılıyor.

SAFİYE'NİN GENÇLİĞİNİ KİM OYNUYOR?

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin küçüklüğünü yani gençliğini İrem Kübra Bakırtaş canlandırıyor.

İREM KÜBRA BAKIRTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İrem Kübra Bakırtaş, Aybüke Pusat ile “Gilette Venüs” reklam filminde rol almıştır. İlk rol aldığı dizisi Masumlar Apartmanı dizisidir. Dizide Ezgi Mola’nın canlandırdığı Safiye karakterinin çocukluğuna hayat vermektedir.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin annesi Hasibe kim? Açelya Devrim İlhan kaç yaşında, kimdir?